Les principales solutions réseaux pour datacenter du marché sont souvent perçues comme excessivement coûteuses par les clients. C’est ce que constate Gartner dans la dernière édition de son quadrant magique consacré au marché des réseaux pour datacenters, sortie le mois dernier.

À propos des solutions de Cisco, positionné dans le carré des leaders avec Arista et Juniper, Gartner note qu’elles sont « plus onéreuses que celles de la plupart des fournisseurs évalués dans le cadre de cette étude ». Même sentence pour Arista : « d’après nos analyses et les commentaires de nos clients, [son produit] CloudVision est assez coûteux. Nous pensons que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’adoption de CloudVision reste inférieure à 15% de la base installée d’Arista ». Classé dans le carré des visionnaires mais très proche des leaders, VMware n’est pas épargné : « les clients [considèrent] NSX [comme] assez coûteux et difficile à justifier ». Ce qui expliquerait que « l’adoption de NSX Data Center reste inférieure à 10% de la base installée de VMware ESX (sa plateforme de virtualisation de serveurs) ».

Autant de raisons qui plaident en faveur des solutions open source, selon l’analyse développée par nos confrères de Tech Target. « Les entreprises se tournent vers des produits de réseau open source, tels Ansible, Chef, Puppet et SaltStack, pour automatiser de nombreuses tâches liées au réseau dans autant de centres de données que possible, tout en reléguant ACI et NSX à des parties du réseau ». « Des outils open source souvent suffisants pour de nombreuses tâches associées à la gestion de réseaux modernes complexes ».

Tech Target cite une consultante réseau travaillant pour les entreprises du Fortune 500 : « Honnêtement, je vois beaucoup plus d’appétit pour une solution plus autonome. Aucune de ces solutions [ACI, NSX] n’est absolument nécessaire, et de nombreuses entreprises les trouvent assez lourdes, coûteuses, compliquées et incapables de faire certaines des choses qu’elles peuvent faire avec d’autres outils ».

Avec seulement 4.000 clients estimés par Gartner sur son offre de commutation de datacenters, Arista est placé en première position de son tableau sur l’axe de la vision. Gartner évalue la progression de ses revenus à deux à trois celle du marché en 2018.

Avec ses 100.000 clients sur la commutation de datacenters, Cisco est numéro un en exécution mais en retrait en vision. Selon Gartner, ses revenus dans ce domaine croissent moins vite que le marché. Classé dans le carré des leaders, Juniper aurait plus de 7 000 clients sur cette activité mais perdrait lui aussi des parts de marché. Enfin, VMware ne compterait que 4.000 clients sur NSX mais gagnerait des parts de marché.