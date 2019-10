Le groupement de revendeurs lance Cyb’R Wall une offre de firewall managé basée sur la technologie de Stormshield. L’offre est certifiée par l’ANSSI (l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et vise à centraliser la gestion de la sécurité des sites. Elle comprend la location d’un firewall, l’installation et le paramétrage sur l’infrastructure de la société, la gestion d’un tunnel VPN, la maintenance du matériel et du logiciel, le support technique, la supervision et l’administration à distance ainsi que la sauvegarde de la configuration. Resadia propose en option l’audit des besoins et des fichiers log, l’installation de l’antivirus de Stormshield, l’hébergement des fichiers log… Trois déclinaisons sont proposées pour répondre aux besoins des PME, des TPE et des sites distants à la recherche de haute disponibilité.