Stormshield et Skybox Security annoncent aujourd’hui leur partenariat technologique. Ce dernier vient renforcer le positionnement de Stormshield autour de la sécurisation des infrastructures informatiques sensibles et permettra aux industriels de mieux relever les défis de sécurité inérants au développement de l’industrie 4.0.

« L’engagement de Stormshield à offrir des solutions intelligentes et connectées pour répondre à l’enjeu stratégique d’une sécurité IT-OT proactivenous a convaincus, explique Mike Heredia, vice-président de Skybox Security. Cela correspond parfaitement à nos solutions, qui visent à établir des liens à travers les silos traditionnels – pas seulement entre les réseaux IT et OT, mais également au niveau des actifs, des contrôles de sécurité, des vulnérabilités et des menaces qui constituent la surface d’attaque et le risque pour une organisation. C’est une approche beaucoup plus moderne qui répond parfaitement aux problématiques de cyber écosystème complexe dans lequel évoluent les organisations industrielles. »

« Notre partenariat avec Stormshield reflète la stratégie de l’entreprise qui consiste à se rapprocher de nos clients européens et à accroître notre présence auprès des institutions européennes, des infrastructures critiques et du marché français. Cette intégration permettra aux clients d’avoir enfin une visibilité totale sur leur infrastructure, de comprendre leur exposition aux risques, de contrôler entièrement leurs opérations réseau et sécurité et de maintenir leur résilience » souligne Karl Buffin, directeur des ventes Europe du Sud de Skybox Security.

Pour Matthieu Bonenfant, directeur marketing de Stormshield, « Le support natif des appliances Stormshield Network Security au sein de la plate-forme Skybox aidera nos clients communs à être plus efficaces dans leur posture de cybersécurité et à réduire leurs coûts d’administration. Les organisations européennes sensibles et les infrastructures critiques qui ont besoin d’une double barrière de pare-feu pourront désormais combiner la robustesse de la technologie Stormshield avec une solution de gestion des politiques unique et agnostique. Skybox Security offre le nec plus ultra en matière de gestion et de supervision de la cybersécurité des infrastructures hétérogènes et convergentes IT/OT que nos clients méritent ».