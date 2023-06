Le marché du PC aux États-Unis a poursuivi et amplifié sa baisse avec un repli de 28% au premier trimestre 2023. Alors qu’un point haut à plus de 25 M d’unités avait été atteint au second trimestre 2021, les expéditions sont retombées à 14 M d’unités selon les dernières données de Canalys. Dans le détail, la baisse est de 31% pour les ordinateurs portables à 11,4 M d’unités et de 28% pour les ordinateurs de bureau à 2,7 m d’unités.

Beaucoup de facteurs se conjuguent pour expliquer ce creux, comme l’explique Ishan Dutt, analyste chez Canalys :

« La baisse saisonnière attendue après les fêtes a coïncidé avec la finalisation de la correction des stocks par la chaîne, ce qui a entraîné une faible vente de PC. Sur le plan commercial, les entreprises continuent d’être aux prises avec les pressions économiques, dont trois autres hausses de taux d’intérêt depuis le début de l’année. Les organisations soucieuses de leur budget ont prolongé le cycle de vie de leurs PC existants, et nombre d’entre elles n’ont opté que pour des mises à niveau critiques. »

Après déjà quatre trimestres consécutifs de baisse marquée, une amélioration se dessine pour la fin de l’année avec une progression en glissement annuel prévue à 6% au quatrième trimestre. Et elle devrait s’accentuer l’année prochaine avec des expéditions attendues supérieures de 13% à celles de 2023.

Les facteurs de soutien de cette résurgence de la demande sont la modération de l’inflation, repassée sous la barre des 5% aux États-Unis au deuxième trimestre, la pause dans le resserrement de la politique monétaire et une amélioration du climat des affaires. Le secteur éducatif devrait donner un coup de pouce à la rentrée sur les Chromebooks et le besoin d’actualiser les appareils pour migrer vers Windows 11 devrait également être un moteur en 2024.

En attendant le trio de tête des constructeurs boit la tasse. Selon les données de Canalys les expéditions de Dell, HP et Lenovo ont chuté respectivement de 26,2%, 13,2% et 35%. Tous trois viennent de publier leurs résultats trimestriels avec des baisses des revenus de leurs divisions PC de 23% pour Dell, 29% pour HP et 21% pour Lenovo.