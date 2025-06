Kate Wooley, directrice générale de l’écosystème IBM, annonce son départ de l’entreprise. « Récemment, j’ai pris la décision difficile de quitter IBM. Ce fut un privilège de diriger l’écosystème IBM au cours des dernières années, à un moment où il est si central dans la stratégie de croissance d’IBM », déclare-t-elle dans un message publié sur son compte LinkedIn.

Ancienne associée chez Bain, elle avait rejoint IBM en 2020 comme chef de cabinet du PDG Arvind Khrishna avant de prendre deux ans plus tard la direction du channel. À ce titre, elle a piloté la stratégie visant à faire passer la part de ventes indirectes d’IBM de 30% à 50%, en développant l’écosystème et en accompagnant la montée en compétences des partenaires. Pour lui donner corps, elle a été à l’initiative en 2023 du nouveau programme Partner Plus, enrichi en 2024 d’un volet « Services ».

Dans son message, Kate Wooley met aussi au bilan de ses équipes l’approfondissement des relations avec les partenaires les plus stratégiques et la création d’une activité d’IA, intégrée avec les partenaires logiciels d’IBM.

« Je laisse l’écosystème IBM entre de bonnes mains », ajoute-elle en conclusion de son message, en glissant un lien vers Kareem Yusuf, vétéran d’IBM devenu son bras droit l’an dernier, au poste de vice-président senior de l’écosystème, des partenaires stratégiques et des initiatives du fournisseur.

Elle ajoute personnellement « J’ai hâte de passer du temps avec ma famille avant de passer au prochain chapitre ».