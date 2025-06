L’intégrateur de solutions ERP Syxperiane annonce l’entrée à son capital du fonds d’investissement MBO+ via son véhicule MBO Flex – dédié au financement des entreprises françaises valorisées entre 20 M€ et 200 M€. Il prend le relai du fonds Odyssee Venture, présent au capital depuis 2018. Combinant capital et dette, l’opération vise à accélérer la croissance de l’intégrateur via des acquisitions ciblées. Relutive, elle permet au passage de faire entrer 60 nouveaux collaborateurs au capital, portant à près de 80 le nombre de salariés actionnaires. « Soit un tiers de l’effectif total », souligne Laurent Fleury, président de Syxperiane (photo). Ce dernier reste actionnaire majoritaire, tandis que les salariés montent à 30 % du capital.

Syxperiane avait déjà réalisé une opération de croissance externe en 2021, en rachetant l’activité Services IT d’Oslo. Une acquisition structurante qui lui avait permis à l’époque de porter son chiffre d’affaires de 9 à 23 M€. Depuis lors, le niveau de sa croissance organique a constamment dépassé les 10%. Ce sera encore le cas sur son exercice 2025, qui s’achève ce 30 juin, avec un chiffre d’affaires attendu à 30 M€. Des revenus tirés à 70 % par son activité ERP – Syxperiane est partenaire Platinum de Cegid, dont il relaie les offres XRP Ultimate et XRP Flex et partenaire Elite de Divalto. Le reste se répartit entre les offres IT (22%), les solutions RH (Lucca, Silae) et la business intelligence (MyReport).

Avec l’appui de MBO+ et de ses partenaires bancaires, Syxperiane entend doubler de taille dans les prochaines années. Des discussions ont d’ores et déjà été engagées avec plusieurs cibles. Ses priorités stratégiques vont au renforcement de ses positions existantes, notamment sur Divalto et Cegid et surtout sur ses activités RH et BI, qui représentent actuellement moins de 10 % de ses revenus. Mais Laurent Fleury ne se voile pas la face : en s’engageant dans une stratégie de build-up, il sait qu’il devra consentir à élargir l’offre de Syxperiane. La seule condition qu’il y met : disposer du même niveau d’expertise que celui qu’il propose sur les offres Cegid et Divalto.