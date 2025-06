L’éditeur marseillais de la plateforme de cybersécurité U-Cyber 360° propose aux entreprises, collectivités et établissements de santé français et européens encore engagés auprès d’éditeurs non souverains, de prendre en charge gratuitement la durée restante de leur contrat jusqu’au 31 décembre 2025. L’engagement avec Mailinblack devra toutefois être de 2 ans.

On peut dire que l’éditeur a saisi la balle au bond dans un contexte de hautes tensions géopolitiques et de forte dépendance aux solutions IT étatsuniennes. « Cette offre de rachat vise à lever un frein concret au changement », souligne Thomas Kerjean, le patron de Mailinblack. Le communiqué rappelle que l’entreprise accompagne déjà 22.000 organisations, est membre de Hexatrust, certifiée Label France Cybersecurity et intégrée au catalogue GouvTech.