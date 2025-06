Comme Copenhague et Aarhus au Danemark, la ville de Lyon annonce choisir à son tour de prendre la tangente open source souveraine pour « ne plus être dépendante des solutions logicielles états-uniennes ». Sous l’impulsion de son maire, Grégory Doucet, la ville va s’appuyer sur la suite collaborative libre Territoire Numérique Ouvert (TNO) hébergée en local. « Plusieurs milliers d’agents issus de neuf collectivités utilisent déjà cette solution », affirme le communiqué de la ville, ajoutant que la solution pourrait être « mutualisable à l’échelle nationale ». En outre, OnlyOffice sera utilisé pour remplacer la suite bureautique de Microsoft, Linux pour le système d’exploitation et PotsgreSQL pour les bases de données.