L’éditeur de logiciels de sécurité roumain Bitdefender annonce l’acquisition de la startup irlandaise Mesh Security, spécialisée dans la protection des messageries. Fondée en 2020 à Dublin, Mesh est à l’origine d’une plateforme qui combine protection périmétrique via une passerelle de messagerie sécurisée et une défense au niveau des boîtes aux lettres via un déploiement basé sur API.

Bitdefender intégrera la technologie et les capacités de Mesh Security dans sa plateforme de détection et réponse étendue GravityZone XDR ses services de détection et de réponse managés (MDR). L’approche à ‘double couche’ de Mesh permettra de renforcer la visibilité et la détection des menaces utilisant l’email comme vecteur, avant et après leur distribution. Elle sera aussi une source de télémétrie précieuse pour alimenter le moteur de corrélation central de Bitdefender et assurer un traitement en parallèle des menaces sur les différentes surfaces d’attaque.

La plateforme Mesh a aussi été choisie par Bitdefender car elle a été optimisée pour les fournisseurs de services gérés (MSP) et les environnements de détection cogérés. Elle assure aux MSP et aux clients finaux d’avoir accès aux mêmes données de sécurité de messagerie, politiques de sécurité et de coordonner les interventions depuis la même console.

L’intégration native de la sécurité des emails bénéficiera au réseau de plus de 40.000 partenaires et distributeurs de Bitdefender. Mesh apporte de son coté une base client de 4.000 entreprises.

« L’acquisition de Mesh s’inscrit dans la stratégie de Bitdefender visant à proposer des solutions de cybersécurité complètes et intégrées via la plateforme GravityZone XDR et à garantir les résultats de sécurité attendus par les clients grâce à Bitdefender MDR », a déclaré Florian Talpes, PDG de Bitdefender.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Mesh emploie environ une vingtaine de collaborateurs et avait levé 1,55 million d’euros lors d’un tour amorçage en 2023 mené par Elkstone.