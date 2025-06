Cisco annonce un remaniement de son programme partenaires. Ce sera le premier depuis 30 ans. Ce changement s’accompagne d’une redéfinition du concept de partenaire Cisco et cela suscite une certaine inquiétude auprès d’une partie du réseau de Cisco, selon CRN.

Les partenaires attendent notamment de savoir comment ils seront rémunérés et évalués dans le cadre de ce nouveau programme Cisco 360 qui remplacera officiellement l’ancien à partir de 2026.

Une première phase débute le 27 juillet prochain avec le retrait de la remise mensuelle de valeur pour les Cisco Success Tracks. L’entreprise lancera le Cisco Partner Incentive (CPI) en février 2026 pour remplacer plusieurs programmes et incitations de partenaires cloisonnés tels que VIP, Perform Plus et le Cisco Services Partner Program (CSPP). Le CPI mesurera la valeur ajoutée des partenaires dans quatre domaines : « les fondements, les capacités, les performances et l’engagement », selon Rodney Clark, le patron du channel de Cisco. « En août, nous commencerons à évaluer et à déterminer où les partenaires atterrissent réellement, ce qui déterminera leur entrée dans Cisco 360 », a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle Cisco Live la semaine passée.

L’équipementier réseau a déjà révélé que le programme sera construit pour attirer plus de MSP et de MSSP, en se concentrant sur la valeur apportée des partenaires, plutôt que sur les transactions.