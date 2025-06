Cinq mois après le départ inattendu de Fred Voccola, Kaseya a trouvé sa nouvelle PDG en la personne de Rania Succar, une ancienne cadre chez Google, Intuit et McKinsey.

« J’ai passé ces neuf dernières années à développer des solutions technologiques innovantes pour les petites entreprises », déclare-t-elle à CRN. « Les MSP sont des conseillers de confiance pour les petites entreprises et nous sommes là pour renforcer leur impact. »

« Ses antécédents en matière de création et de développement d’entreprises innovantes et centrées sur le client pour le marché des PME font d’elle la dirigeante idéale pour guider Kaseya vers sa potentielle introduction en bourse », affirme Mike Triplett, président du conseil d’administration de Kaseya et directeur général d’Insight Partners, l’un des principaux investisseurs de la société.

Titulaire de plusieurs diplômes de Harvard en économie, développement international et commerce, Rania Succar a passé cinq ans chez Google, où elle a notamment été en charge des solutions de marque et de l’innovation en Amérique du Nord.