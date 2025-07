Les ventes mondiales de serveurs ont atteint 95,2 milliards de dollars au premier trimestre 2025, enregistrant un taux de croissance annualisé record de 134% selon IDC. Après cette performance exceptionnelle, le cabinet d’études s’attend à ce que le marché grimpe à 336 milliards de dollars en 2025, soit une croissance de 45% par rapport à 2024. Il devrait franchir la barre des 500 milliards de dollars d’ici 2028 (voir graphique)

Le marché des serveurs x86 devrait augmenter de 39,9 % en 2025 et rester largement majoritaire avec des revenus de 283,9 milliards de dollars. Les ventes de serveurs non x86 sont attendues à 82 milliards de dollars mais avec une croissance encore plus rapide de 63,7%.

« Grâce principalement au lancement de grandes configurations rackscale, les serveurs basés sur ARM gagnent rapidement du terrain sur le marché, progressant de 70 %, représentant 21,1 % du total des expéditions de l’année », souligne IDC. Ils alimentent fortement la croissance marché qui devrait tripler en seulement trois ans.

Plébiscités par les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud pour les charges de travail d’IA, les serveurs avec GPU embarqué progressent rapidement. Ils devraient croitre de 46,7% et représenter près de 50 % de la valeur totale du marché sur l’année. « L’évolution des simples chatbots vers les modèles de raisonnement et l’IA agentique nécessitera une capacité de traitement bien supérieure, notamment pour l’inférence », souligne Kuba Stolarski, analyste chez IDC.

Par régions, le marché des serveurs devrait être tiré en 2025 par la croissance des Etats-Unis (+59,7%) et dans une moindre mesure de la Chine (+39,5%). Ces deux régions devraient représenter respectivement 62% et 21% du marché global. Une progression plus modeste de 7% est prévue pour la région EMEA.