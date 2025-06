La startup d’IA Perplexity suscite la convoitise d’Apple. Selon Bloomberg, des dirigeants du groupe ont eu des discussions internes au sujet d’une éventuelle offre d’achat. Y auraient pris part Adrian Perica, responsable des fusions et acquisitions d’Apple, Eddy Cue, vice-président senior des services et d’autres décideurs du groupe sur les questions liées à l’intelligence artificielle. Le projet n’en est toutefois qu’à ses débuts et n’aurait pas encore à ce stade était discuté avec la direction de Perplexity.

Fondée en 2022, Perplexity propose un moteur de recherche basé sur l’IA, devenu populaire avec plus de 400 millions de requêtes de recherche traitées chaque mois. En rachetant la startup, Apple pourrait intégrer ses capacités dans son navigateur Safari ou son assistant vocal Siri.

Le projet parait d’autant plus stratégique alors que le procès antitrust contre Google Search arrive à son terme aux Etats-Unis. Google pourrait se voir interdire de payer des milliards de dollars à des partenaires comme Apple pour imposer son moteur de recherche comme moteur par défaut. Apple pourrait alors chercher à combler le vide en développant un moteur de recherche basé sur l’IA.

Le rachat de Perplexity pourrait également permettre à Apple de couper l’herbe sous le pied de ses concurrents. Bloomberg a rapporté au début du mois que Samsung cherchait à investir dans la startup pour intégrer ses technologies dans ses smartphones Galaxy et son assistant Bixby, rivaux de l’iPhone et de Siri. Perplexity a également annoncé en avril un partenariat mondial avec Motorola.