L’hébergeur roubaisien OVHcloud serait en discussion avancée avec la Commission européenne pour l’aider à migrer ses charges de travail de Microsoft Azure vers un cloud souverain, selon un article d’Euractiv.

Selon une source anonyme, la Commission veut montrer l’exemple aux services publics des 27 états membres. En effet, la dépendance technologique de l’Europe vis-à-vis des multinationales étatsunisiennes fait l’objet de houleux débats depuis la ré-élection de Donald Trump en tant que Président des Etats-Unis.

Soucieuse de ne pas perdre de parts de marché, Microsoft fait des pieds et des mains pour rassurer en Europe. A présent, le géant de Redmond lance Microsoft 365 Local, annonce un programme de sécurité européen et promet de protéger la confidentialité des données européennes. Cependant, étant donnée la rapidité avec laquelle les accès Microsoft du procureur de la Cour pénale internationale ont été révoqués en mai dernier, à la demande de Donald Trump, les efforts de Microsoft pourraient être vains. Le Danemark s’est d’ailleurs mis en ordre de marche pour faire migrer ses serveurs Azure vers un cloud souverain européen.

De même que Microsoft, Google et Amazon Web Services font tout leur possible pour ne pas perdre de clients européens. AWS met en place une nouvelle organisation dans la région, « soutenue par des contrôles techniques solides, des garanties souveraines et des protections juridiques ».