La filiale cloud d’Iliad, Scaleway, acquiert la plateforme normande de DataOps, Saagie, pour renforcer son offre de plateforme en tant que service (PaaS) souveraine. Fondée à Rouen en 2013, Saagie était en redressement judiciaire depuis mai 2024.

« De l’analytique en temps réel aux applications pour l’industrie 4.0 et à l’IA générative, les organisations pourront gérer l’ensemble du cycle de vie de leurs projets data avec plus de rapidité et de maîtrise », déclare Damien Lucas, directeur général de Scaleway, dans un communiqué (cf. photo). Il précise vouloir faire qualifier l’offre PaaS étoffée en SecNumCloud.

Avec cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, Scaleway gagne également des bureaux à Rouen. « Les produits Saagie seront prochainement disponibles dans l’ensemble de nos implantations européennes : Paris, Amsterdam, Varsovie, ainsi que dans nos nouvelles zones annoncées à Milan et Stockholm », ajoute Damien Lucas.