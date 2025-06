Incapable d’honorer la totalité de ses dettes, Mitel s’était placé préventivement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites en mars dernier. Respectant le calendrier court annoncé, le spécialiste des communications d’entreprise a finalisé sa restructuration financière le 20 juin et en ressort avec un bilan apuré. Comme prévu dans son plan, l’entreprise a réduit sa dette de 1,15 Md$. Elle était de 1,3 Md$ au moment d’engager la procédure et alors que l’entreprise avait dégagé un chiffre d’affaires de 907 M$ au cours de l’exercice 2024.

Grâce à cette restructuration Mittel réduit d’environ 135 M$ sa charge d’intérêts annuels. L’analyste Zeus Kerravala avait estimé dans CX Today qu’elle représentait précédemment 130 M$ par trimestre. De plus, Mitel a levé 125 M$ pour soutenir ses opérations futures.

L’opération s’accompagnent également d’un changement de propriétaires pour Mitel. Rachetée en 2018 par le fonds Searchlight Capital Partners, l’entreprise passe aux mains de ses créanciers, composés principalement de sociétés d’investissement. Un nouveau conseil d’administration va être nommé mais il est prévu de maintenir l’équipe dirigeante en place.

« Aujourd’hui marque un nouveau départ pour Mitel », a commenté dans un communiqué Tarun Loomba, le PDG de Mitel. « Libérés du poids de la dette héritée, nous nous concentrons désormais sur le renforcement de notre leadership en matière de communications hybrides. Nous disposons d’un portefeuille conçu pour fournir aux entreprises clientes des solutions de communication sécurisées, fiables et modernes, ainsi que d’une situation financière solide qui nous permettra d’envisager l’avenir avec sérénité. »

Reste maintenant à Mitel à démontrer la justesse de ses choix stratégiques. En 2023, Mitel à racheté à Atos son activité de communication Unify, lui permettant de doubler de taille, avec désormais plus de 70 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays. Le groupe s’appuie sur un écosystème de 6000 partenaires de distribution (dont 400 pour la France et l’Afrique francophone), qui lui permet de générer 88% de ses ventes en indirect.

En 2021, Mitel avait à l’inverse cédé sa technologie de communications unifiées sous forme de services (UCaaS) à RingCentral, privilégiant un partenariat avec ce dernier pour adresser ce segment. Après des résultats décevants, ce partenariat a été abandonné en 2024.

Dans le cadre de stratégie de communications hybrides, Mitel a finalement noué un nouveau partenariat stratégique avec Zoom en septembre 2024, qui devient sa nouvelle offre UcaaS exclusive. Leur solution combine Zoom Workplace et AI Companion avec la plateforme de communication de Mitel. L’intégration des fonctionnalités avancées sera progressive mais devrait être en grande partie réalisée cette année.

Mitel prend donc doublement un nouveau départ et va devoir convaincre clients et partenaires dans un marché des communications d’entreprise de plus en plus concurrentiel et convoité par les géants du cloud comme Microsoft et Google.