Microsoft planifierait une nouvelle charrette de milliers de postes dans la vente et le marketing. Selon l’agence de presse Bloomberg, l’annonce de la suppression de postes aura lieu après la fin de l’année fiscale de Microsoft qui se termine le 30 juin.

S’ils sont avérés, ces licenciements feront suite à une vague de près de 7.000 licenciements chez Microsoft le mois dernier, ayant touché des postes liés aux produits et à l’ingénierie logicielle.

En janvier de cette année, l’entreprise a déjà réduit sa force de travail de 2.000 postes, au motif des évolutions induites par l’IA.

Pendant ce temps, le géant de Redmond, valorisé à plus de 3.500 milliards de dollars, continue d’investir des milliards de dollars dans l’IA. Il a publié fin avril des revenus trimestriels supérieurs aux attentes pour son T1 2025 et un bénéfice net de 25,8 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an.