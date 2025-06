Le fournisseur de services cloud OVHCloud s’associe à l’ESN norvégienne et spécialiste de la FinOPs Crayon. Ce partenariat stratégique vise à proposer aux clients de Crayon partout dans le monde, à l’exception des USA, un accès à l’ensemble du portefeuille de solutions Cloud d’OVH, incluant serveurs Bare Metal, Hosted Private Cloud, Public Cloud, VMware, Nutanix et PaaS comme Managed Kubernetes. L’accord couvre plus de 45 régions dont la Norvège, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas.

« Ce partenariat permettra aux organisations du monde entier de bénéficier de l’expertise stratégique et technique de Crayon, combinée à l’infrastructure d’OVHcloud », déclare dans un communiqué Caroline Comet-Fraigneau, directrice commerciale (CSO) d’OVHcloud.

« Notre partenariat mondial avec OVHcloud nous permet de combiner leur infrastructure cloud souveraine et durable à notre expertise éprouvée dans les logiciels et services de conseil. Ensemble, nous sommes idéalement positionnés pour aider les organisations à naviguer dans un schéma réglementaire complexe, tout en optimisant les coûts et en s’adaptant, en toute confiance », ajoute Erling Hesselberg, Vice President Enterprise Software pour Crayon.

Pour rappel Crayon est en cours de rachat par l’ESN Suisse Software One, opération qui va donner naissance à une société au chiffre d’affaires combiné d’environ 1,7 milliard d’euros, disposant d’une présence dans plus de 70 pays. OVHcloud (993 M€ de CA en 2024) fournit ses solutions à 1,6 millions de clients en opérant dans 44 centres de données.