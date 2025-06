Le grossiste TD Synnex France adhère à l’association professionnelle Eurocloud France. Son directeur général pour la France et vice-président senior Europe du Sud, Pascal Murciano (cf. photo), prend la direction d’une commission Distribution créée cette année pour mettre en avant le rôle des acteurs de la distribution dans le cloud, partager des retours d’expérience et des bonnes pratiques, accompagner la transition numérique et apporter un éclairage stratégique sur les enjeux clés du secteur.

« Nous voulons montrer en quoi la distribution est un levier d’accélération pour l’ensemble du marché et créer un espace de dialogue utile et engagé », déclare Pascal Murciano dans un communiqué.

Pour mémoire, Eurocloud France existe depuis 2007. Elle est l’instance française d’une association professionnelle européenne qui rassemble 1.500 entreprises membres dans 31 pays.

Un calendrier des premiers événements de la nouvelle commission Distribution est à venir à la rentrée.