Le spécialiste français de la détection des cybermenaces Gatewatcher vient d’obtenir un financement de 25 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). C’est le plus important investissement sous forme de venture debt (sans dilution de capital) opéré par cette dernière dans le domaine de la cybersécurité.

Ce financement doit permettre à Gatewatcher de renforcer son effort d’innovation, d’accélérer le développement de sa plateforme de Network Detection & Response (NDR) et de poursuivre son expansion à l’international.

Jacques de La Rivière, PDG et fondateur de Gatewatcher y voit un signal fort de confiance de la part de l’institution. « Il ne s’agit pas seulement de capital. Il s’agit d’une conviction partagée : la détection avancée des menaces alimentée par l’IA doit être accessible à un plus grand nombre d’organisations dans le monde, et les technologies souveraines de confiance ont un rôle essentiel à jouer dans la sécurité mondiale », commente-t-il sur Linkedin.

Cette annonce intervient une semaine après que l’UE a validé le relèvement du plafond de financement de la BEI pour qu’elle soit en mesure de renforcer son soutien aux entreprises technologiques européennes et aux programmes de sécurité et défense.

« La cybersécurité est un domaine stratégique de l’industrie de la défense. Prévenir les attaques informatiques, préserver l’intégrité des infrastructures et des données, détecter les responsables : avoir ces capacités est aujourd’hui impératif pour la sécurité de l’Europe et la compétitivité de nos économies », déclare Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI.

Gatewatcher a été l’un des premiers acteurs de la cybersécurité en Europe à réussir une levée de fonds d’envergure, avec 25 millions d’euros levés en série A en 2022 auprès de Move Capital. L’apport de la BEI porte le financement total à 50 millions d’euros, l’année où Gatewatcher célèbre cette année son dixième anniversaire.

Les technologies de Gatewatcher protègent plusieurs centaines d’organisations publiques et privées, parmi lesquelles des opérateurs d’infrastructures critiques, des administrations et de grands groupes. L’expertise de l’entreprise française est reconnue par le Gartner qui l’a positionnée comme seul « Visionnaire » dans son Magic Quadrant 2025 consacré aux solutions NDR. Le carré des leaders reste occupé par quatre éditeurs étasuniens : Vectra AI, Darktrace, ExtraHop et Corelight.

