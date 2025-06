C’est un rapprochement stratégique sous le signe de la complémentarité que viennent d’annoncer Carla Annocaro, fondatrice de JLL (à gauche sur la photo), et Loetitia Colas, présidente du groupe FMI (à droite sur la photo). Objectif : conjuguer leurs expertises pour proposer aux PME et aux ETI une offre IT globale allant de l’infrastructure à l’hébergement souverain, en passant par les espaces de travail numériques, la cybersécurité, les services managés et l’accompagnement à l’IA.

Créé il y a 25 ans, JLL est un revendeur à valeur ajoutée d’une trentaine de salariés originaire des Hauts de Seine réalisant 33 M€ de chiffre d’affaires annuel essentiellement dans la fourniture de solutions d’infrastructure et de postes de travail. Depuis le 10 juin, il est devenu filiale à 100 % du groupe FMI, un groupe familial spécialisé dans les métiers de l’infogérance, basé à Saint-Priest (dans l’agglomération lyonnaise), réalisant 22 M€ de CA annuel (dont 16 M€ de services) sur un parc de 300 clients avec près de 95 salariés. Le groupe est structuré autour de trois entités autonomes : FMI (qui porte les activités d’infogérance et d’hébergement), Résiliences (intégration IT et cybersécurité) et Corami (support utilisateurs, helpdesk). Avec JLL, il atteint donc 55 M€ de chiffre d’affaires cumulé et un effectif de près de 130 personnes.

En croissance profitable depuis sa création et ayant toujours su s’adapter aux grandes mutations du marché – y compris la dernière en date, celle qui a suivi la crise Covid – en misant sur la force de son collectif, JLL souffrait toutefois d’un handicap majeur dans la poursuite de son développement : la faiblesse des services récurrents dans son mix. Une lacune susceptible de devenir à terme une véritable menace existentielle. « Le marché nous imposait de construire rapidement une offre globale de services d’accompagnement mais j’ai compris que nous n’y parviendrions pas seuls », confie Carla Annocaro. D’où le projet de rapprochement.

Baptisé Kairos, du nom du dieu ailé grec de l’opportunité, celui-ci s’inscrit avant tout dans une logique de mutualisation des expertises. « L’humain est au cœur du projet. Chaque société restera autonome. L’idée est de bâtir une offre globale avec un point d’entrée unique, en misant sur les synergies. On s’engage à emboarder chaque collaborateur, en respectant les expertises et les périmètres de chacun », insiste Carla Annocaro, qui conserve la direction générale de JLL tout en prenant des responsabilités transverses au sein du groupe présidé par Loetitia Colas. Son rôle sera justement de mettre en place l’organisation cible et d’assurer la cohésion de l’ensemble.

L’objectif de JLL va donc être de proposer rapidement les services d’infogérance, de helpdesk et les offres d’hébergement souverain du Groupe FMI. Celui-ci dispose d’un datacenter en propre à Saint-Priest, en cours de certification ISO 27001, ainsi que de trois autres centres de donnée en colocation interconnectés (dont un certifié HDS chez Eolas à Grenoble). JLL espère également pouvoir rapidement s’appuyer sur cette infrastructure sécurisée – qui génère près de 4 M€ de CA annuel – pour soutenir ses projets IA. Un domaine identifié comme stratégique par le groupe qui a d’ores et déjà formalisé une offre d’accompagnement à destination de ses clients.

En retour, JLL apporte au groupe FMI son expertise forte en modernisation des infrastructures et des environnements de travail numériques, son maillage client en région parisienne et en régions – JLL dispose de représentants dans l’Ouest, le Centre et à Lyon – ainsi que sa proximité avec les éditeurs et les constructeurs. JLL entretient en effet des relations étroites avec une grand nombre de partenaires (Microsoft, HP, Lenovo, Dell, HPE, Veeam, Hycu, Cohesity, Bitdefender, Adobe, Fortinet, Palo Alto, Cisco, Juniper…) qui permettront à Groupe FMI de bénéficier d’une meilleure connaissance des produits, des solutions, et des attentes des partenaires.