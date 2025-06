L’Autorité de la concurrence épingle Alten, Ausy, Bertrandt et Expleo pour pratiques non-concurrentielles en matière de recrutement. Elle affirme que les sociétés de conseil IT sanctionnées s’interdisaient entre elles de solliciter ou débaucher le personnel d’une concurrente. L’amende infligée à ces ESN est de 29,5 millions d’euros au total, dont 24 millions pour Alten.

L’autorité de la concurrence énonce que « les ressources humaines sont un critère essentiel de concurrence et qu’elles ont en l’espèce affecté des travailleurs, dont les perspectives de mobilité et d’amélioration des conditions de travail et de vie ont pu être impactées ».

Il ressort des enquêtes qu’Alten avait conclu un accord de non-débauchage avec Ausy / Randstad Digital entre 2007 et 2016 et qu’Expleo et Bertrandt en ont fait de même entre février et avril 2018. Etant donnée la période plus restreinte, ces deux dernières SSII écopent respectivement de 1,9 et 3,6 millions d’euros d’amende. Quant à Ausy, elle bénéficie d’une exonération totale de sanctions en raison de son statut de demandeur de clémence. Une autre ESN, Atos, passe entre les mailles du filet, « faute d’éléments de preuve suffisants pour caractériser la mise en place d’un ‘pacte de non-agression’ portant sur leurs ressources humaines ».