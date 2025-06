Scaleway répond à l’appel de l’UE pour la construction de GigaFactories d’IA en Europe. Avec l’initiative InvestAi, la Commission a prévu de mobiliser 20 milliards d’euros pour 5 de ces giga-usines. Ces dernières seront équipées d’environ 100 000 puces d’IA de pointe, soit quatre fois plus que les usines d’IA actuelles. La filiale cloud d’Iliad vise encore plus haut avec l’objectif de déployer des clusters de calcul regroupant l’équivalent de 288 000 GPU NVIDIA H100, pour une puissance énergétique de 200 MW.

Même si Iliad a déjà investi 20 milliards d’euros dans les infrastructures en Europe au cours des dix dernières années, Scaleway ne se lance pas en solo dans l’aventure. La société a lancé l’initiative AION, un consortium qui rassemble des partenaires publics, privés et académiques au niveau européen. Ses premiers membres sont VSORA, Kyutai, Sopra Steria, SiPearl, Artefact, Eviden Bull, ZML, Hugging Face et H company. AION a également reçu le soutien de GENCI et d’Inria, co-porteurs du projet AI Factory France, l’un des 13 projets d’usines IA déjà sélectionnés, après deux premiers appels à projets en 2024 et 2025.

Grâce à l’expertise d’OpCore, la joint-venture du Groupe iliad dédiée aux datacenters, Scaleway espère héberger l’infrastructure en France, en tirant parti du mix énergétique bas carbone du pays et de l’efficacité de son réseau électrique. La volonté de renforcer la souveraineté numérique de la France et de l’Europe est aussi un levier pour mobiliser autour d’un tel projet.

« L’Europe ne peut plus se permettre d’externaliser les fondements de son avenir en matière d’IA », affirme dans un communiqué Damien Lucas, PDG de Scaleway (cf. photo). « Avec AION, nous proposons bien plus qu’une simple infrastructure : nous souhaitons contribuer à l’indépendance, à la résilience et au leadership de l’écosystème européen. C’est un moment décisif pour notre continent, et nous appelons tous les leaders de l’IA en France et en Europe à nous rejoindre sur ce projet. »