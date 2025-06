32% des responsables RH français·e·s interrogé·e·s par l’éditeur de solutions RH SDWorx craignent que l’adoption de l’intelligence artificielle ne déshumanise les processus, selon une étude menée auprès de 300 DRH dans l’Hexagone. Cette proportion est supérieure à la moyenne européenne.

30% redoutent la réaction des salarié·e·s qui ont peur pour leurs emplois. 27% déclarent manquer d’expertise. 27% également sont préoccupé·e·s par la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que par la conformité au droit du travail et aux normes européennes. 26% ont des préoccupations éthiques et 19% freinent à cause de la consommation énergétique de l’IA.

Une proportion quasi équivalente (35%) de professionnel·le·s RH français·e·s interrogé·e·s déclarent investir dans l’IA – contre 38% en moyenne en Europe – mais il s’agit avant tout d’expérimentations. 32% explorent activement les possibilités de l’IA mais seul·e·s 23% des DRH ayant effectué des investissements ont observé des résultats probants. 13% ont investi dans la mise en conformité et le support RH, 11% dans la formation et le recrutement et 10% dans la gestion de carrière.

A ce stade, 62% des directions en France ne sont pas convaincu·e·s par les résultats concrets de l’usage de l’IA dans les RH.

Méthodologie

Les données analysées proviennent de 5.625 responsables RH (300 en France) et 16.000 salarié·e·s de seize pays européens (Belgique, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Espagne, Suède et Royaume-Uni), dont 1.000 en France.