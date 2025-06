L’Union européenne met les bouchés doubles pour soutenir l’innovation technologique. Vendredi elle a lancé TechEU, son plus important programme de financement à ce jour destiné aux entreprises de la Tech européenne. Le programme prévoit d’injecter 70 milliards d’euros sur la période 2025-2027 sous forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts et de garanties. Il est conduit par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le programme vise à accompagner les entreprises innovantes à tous les stades de leur développement, de la phase d’amorçage jusqu’à l’introduction en bourse. Les domaines ciblés seront le calcul intensif, l’IA, les infrastructures numériques, les matières premières critiques, les industries vertes (éolien offshore, technologies propres), la santé, la robotique, la défense et les matériaux avancés.

Avec ce programme ambitieux, l’UE et la BEI espèrent mobiliser des capitaux privés pour générer plus de 250 milliards d’euros d’investissements. Les États membres de l’UE ont par ailleurs approuvé de relever au niveau record de 100 milliards d’euros le plafond de financement de la BEI pour 2025. Outre le financement de TechEU, les fonds serviront à augmenter les programmes pour les réseaux énergétiques, la sécurité et la défense.