Les livraisons de PC aux États-Unis (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) ont baissé de 14% au premier trimestre pour s’établir à 19,5 millions d’unités selon Canalys. Ce troisième trimestre consécutif dans le rouge masque des disparités puisque les livraisons d’ordinateurs portables chutent de 22%, quand les ordinateurs de bureau progressent de 33%.

Des rotations s’opèrent aussi entre les segments. Le secteur de l’éducation sature et la demande des consommateurs faiblit avec le haut niveau d’inflation, remettant au premier plan le segment professionnel. La demande soutenue et les difficultés d’approvisionnement mettent les constructeurs en position de force pour se concentrer sur des modèles plus rentables et bien équipés pour le travail hybride. Les revenus des PC enregistrent ainsi une progression spectaculaire de 40% au premier trimestre.

Dell est le premier à en profiter avec 5,1 millions d’appareils livrés (+7%) et 26% de parts de marché. En raison notamment de la faiblesse des Chromebooks, HP chute lourdement avec 4,2 millions d’appareils livrés (-40%) et est relayé en seconde place avec 22% de parts de marché. Le trimestre est difficile aussi pour Lenovo avec 3,2 millions d’appareils (-24%) et 17% de parts de marché. Apple est en grande forme avec 2,6 millions d’appareils (+18%) et atteint 10% de parts de marché. Acer ferme le classement avec 1,1 millions d’appareils (+3%) et 6% de parts de marché.

« La demande commerciale devrait rester forte cette année malgré la pression macroéconomique à laquelle est confrontée l’industrie des PC et contribuera à limiter les baisses globales attendues des expéditions », prédit Brian Lynch, analyste chez Canalys.