L’opérateur lorrain de services hébergés IT et télécoms Inherent poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Everlink, opérateur télécoms et intégrateur de solutions IT basé à Colombes. C’est sa troisième opération en 2025, après celle du montpelliérain Devensys Cybersecurity et de l’opérateur occitan Conexio Telecom.

Fondé en 2014, Everlink adresse une clientèle de plus 500 entreprises, principalement des TPE et PME. Ses services s’articulent autour de 6 domaines : connexion internet, réseaux informatiques, télécoms, hébergement, infogérance et cybersécurité. L’opération permet à Inherent de renforcer sa présence en Île-de-France et répond à sa stratégie de proposer un guichet unique de proximité.

« Nous nous réjouissons d’accueillir Everlink au sein du groupe inherent. Cette acquisition consolide notre stratégie de croissance basée sur la proximité client et notre expertise terrain », déclare Pierre-Jean Beylier, le président du groupe Inherent (cf. photo). « Ensemble, nous allons proposer une offre encore plus pertinente et personnalisée pour accompagner au quotidien la croissance numérique de nos clients. »

Ce rachat est à nouveau effectué avec le soutien du fonds de capital-investissement Keensight Capital, principal actionnaire d’Inherent.