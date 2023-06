L’exercice 2024 de Dell démarre dans des conditions contraires alors que le marché du PC est dans le creux de la vague et que celui des infrastructures connait à son tour un coup de frein. Son chiffre d’affaires pour le premier trimestre fiscal, clos le 5 mai, plonge ainsi de 20% à 20,9 Md$ soit 5 milliards de moins qu’un an plus tôt sur la même période. Son bénéfice net accuse également un net repli de 46% à 578 M$.

« Conformément à nos commentaires des derniers trimestres, l’environnement de la demande reste difficile et les clients demeurent prudents et délibérés dans leurs dépenses informatiques. Nous continuons de constater une faiblesse de la demande dans nos principaux secteurs d’activité, toutes les régions, toutes les tailles de clients et la plupart des marchés verticaux », a reconnu devant les analystes Anthony Whitten, co-dirigeant de Dell.

Les ventes de l’unité Client Solutions Group (CSG) ont baissé de 23% à 11,9 Md$, avec le recul de 18% des PC commerciaux à 9,8 Md$ et de 41% des PC grand public dont les recettes sont descendues à seulement 2,1 Md$ contre 3,6 Md$ un an plus tôt.

Ce n’est guère mieux pour l’unité Infrastructure Solutions Group (ISG) avec un recul de 18% à 7,5 Md$. L’activité Serveurs et Réseaux décroche de 24% à 3,8 Md$ quand le stockage résiste un peu mieux avec une baisse de 11% à 3,7 Md$.

Les bénéfices d’exploitation se sont établis respectivement à 892 M$ pour CSG, soit 7% de son CA, et à 740 M$ pour ISG, soit 10% de son CA.

Sur l’activité PC, les dirigeants font remarquer qu’après 5 trimestres de faible demande, le parc commence à vieillir et qu’il est large, avec 160 millions de PC livrés par Dell sur les 3 dernières années. « Vous avez donc une base d’installations de PC commerciaux qui se situe aux niveaux les plus élevés que nous ayons vus depuis 2014. Tout cela indique une amélioration de la croissance séquentielle au fil de l’année », a déclaré Anthony Whitten.

Dans le domaine de l’infrastructure, ils soulignent que la baisse intervient après une longue séquence de croissance, notamment avec 11 trimestres consécutifs sur la gamme de stockage intermédiaire PowerStore et 7 trimestres sur la solution de stockage définie par logiciel PowerFlex. Sur la partie serveurs, Dell voit un relais de croissance avec l’IA mais considère que c’est le début du cycle de demande et qu’il faudra du temps pour que cela se traduise dans les résultats.

En termes de prévisions, Dell table sur des revenus entre 20,2 et 21,2 Md$ pour le second trimestre fiscal, soit une baisse séquentielle entre 1% et 3%. Le constructeur dit aussi s’attendre à un environnement de prix plus compétitif en raison de la normalisation des stocks dans toute la chaine.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, l’entreprise de Round Rock maintient sa prévision d’une baisse annualisée des revenus entre 12% et 18%, ce qui implique un retour à une croissance séquentielle sur la seconde moitié de l’exercice.