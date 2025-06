Sébastien Berthier rejoint Experteam pour diriger sa nouvelle Business Unit dédiée aux services autour de l’environnement Microsoft Business Central. Intégrant l’équipe de direction de l’ESN, il reportera directement à son directeur général Sébastien Marché.

Il lui revient de structurer l’équipe et piloter l’activité Dynamics 365 au sein d’Experteam , en couvrant les volets ERP (Business Central) et CRM (Sales, Customer Service), avec une approche segmentée (PME, ETI, Grands Comptes) et un alignement opérationnel avec les équipes Microsoft.

Avant de rejoindre Experteam, Sébastien Berthier a déjà créé et structuré des activités Dynamics 365 chez Gest’Innov puis au Groupe SYD. Au cours de sa carrière, il a évolué dans de grands groupes tels que Baker Tilly Strego, Groupe Foncim, CER france, Système U, GPA Initiatives et Triskelis.

Titulaire d’un DECF comptabilité et gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers, Sébastien Berthier est impliqué dans la communauté Microsoft, notamment comme trésorier d’IAMCP France, l’association des partenaires Microsoft en France.

« Je suis fier de rejoindre Experteam qui occupe une place à part dans le cercle des ESN spécialisées dans la mise en œuvre de projets reposant sur les technologies Microsoft. Reconnus sur de nombreux domaines comme la Cybersécurité, le Cloud ou encore le Workplace, nous allons désormais fortement investir pour proposer une offre à 360° autour de l’ERP Business Central qui se positionne comme l’une des activités les plus en croissance au sein de l’écosystème Microsoft », déclare Sébastien Berthier.