Cinq mois après son acquisition par Magellan Sécurité, le cabinet de conseil en cybersécurité Akerva est désormais pleinement intégré au sein de la filiale cybersécurité du groupe Magellan Partners. Une fusion rapide et fluide, qui s’explique par les fortes complémentarités des deux entités, tant du point de vue des offres que des portefeuilles clients, mais aussi par la bonne entente des équipes de management.

L’opération, finalisée début 2025, s’inscrit pleinement dans la trajectoire de son plan stratégique défini pour la période 2025-2030. « Le rapprochement avec Akerva coche quatre des cinq objectifs du plan », explique Dominique Pourchet, directeur général de Magellan Sécurité (photo). Il a en effet permis à la société d’atteindre immédiatement la taille critique sur son activité audit et pentest en doublant ses capacités ; de compléter son activité Gouvernance, risques & conformité (GRC), jusque-là orientée sur le conseil amont et les études de cadrage, avec de l’accompagnement opérationnel (mise en œuvre des plans de mise en conformité) ; de se doter d’un SOC opérationnel basé à Rennes, et d’élargir ses compétences d’intégration aux solutions de PKI, de cryptographie et de confiance numérique, grâce notamment au partenariat d’Akerva avec Thales.

Du côté des clients, les synergies sont également au rendez-vous. Historiquement ancrée dans les grands comptes des secteurs de l’énergie, de l’industrie et de la défense, Magellan Sécurité a trouvé dans Akerva un excellent relais sur les ETI ainsi que dans le secteur de la banque et de l’assurance. « Les recouvrements étaient quasi inexistants », se félicite Dominique Pourchet.

Ultime satisfaction pour ce dernier : la fusion des équipes a été tout aussi rapide et fluide que celle des organisations. Toute l’équipe d’Arkeva – une quarantaine de personnes – a été intégrée au sein de Magellan sécurité en l’espace de deux-trois semaines suivant l’acquisition, note-t-il. L’organisation a évolué en conséquence, à l’image du comité exécutif dont plus de la moitié des postes a été confiés à d’anciens cadres d’Akerva.

Le directeur de l’activité audit & penstest (Nicolas Cosnard), la directrice commerciale (Marine Capron) et le directeur des opérations en charge du SOC (Luc Pernet), sont tous des ex-Akerva. Côté Magellan historique, la direction générale adjointe (ainsi que l’activité GRC) a été confiée à Pierre Jacob et l’activité intégration (rebaptisée Identity & Trust) à Christophe Guéguen.

Le nouveau Magellan Sécurité compte désormais 120 collaborateurs et prévoit de réaliser 17 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2025. L’activité GRC est à la fois la plus dynamique et la plus importante, puisqu’elle représente à elle seule plus de la moitié de l’effectif.