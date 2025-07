Cato Networks, pionnier israélien du SASE (Secure Access Service Edge), a déclaré lundi avoir levé 359 millions de dollars à l’occasion d’un nouveau tour de table qui porte sa valorisation à plus de 4,8 milliards de dollars. Cette nouvelle levée de série G a été conduite par de nouveaux investisseurs, incluant Vitruvian Partners et ION Crossover Partners, et d’autres investisseurs existants tels que Lightspeed Venture Partners, Acrew Capital et Adams Street Partners.

Cato Networks avait levé 238 millions d’euros lors de son précédent tour de table en 2023 pour une valorisation de 3 milliards de dollars. Ce nouveau cycle porte désormais le total des fonds levés à plus d’un milliard de dollars.

Cato Networks a indiqué vouloir utiliser ces nouveaux capitaux pour améliorer ses capacités de sécurité basées sur l’IA, augmenter ses investissements en R&D et étendre son empreinte mondiale.

Cato Networks a indiqué en début d’année avoir dépassé les 250 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) après une croissance de 46% en 2024. La société revendique plus 3 500 clients grands comptes avec sa plateforme SASE qui converge des services de sécurité et de réseau dans une plateforme cloud unifiée.

Selon le journal financier israélien Calcalist, un tiers des fonds de cette nouvelle levée provient d’une vente secondaire par les employés, afin de permettre aux plus anciens de liquider une partie de leurs participations.

Interviewé par le média, Shlomo Kramer, cofondateur et PDG de Cato Networks (cf. photo) a déclaré : « Nous n’avions pas besoin de ce tour de table mais il s’agissait d’une opportunité de financement à une valorisation attractive, permettant également à nos employés de profiter du fruit de leur travail ». La société a également affirmé que ce financement ne remettait pas en cause son projet d’introduction en bourse.