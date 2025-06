Squad annonce une politique de recrutement ambitieuse pour 2025. Fort d’une croissance à deux chiffres, Le groupe spécialisé en services de cybersécurité vient de franchir le cap des 125 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour supporter sa forte montée en charge, il entend faire grandir son équipe de 1.000 experts avec l’ouverture de 400 nouveaux postes.

La majorité des opportunités sont proposées en France où le groupe compte 10 agences mais aussi dans ses filiales en Suisse et en Espagne. Le groupe recherche principalement des profils confirmés et séniors, offrant des opportunités d’évolution à long terme, dans ses équipes cyber, commerciales et support. Coté cyber, les postes visent notamment les architectes, analystes SOC et Pentesters. Sont aussi recherchés des consultants GRC et CloudOps, des Business Manager et Talent Manager.

« Investir dans le recrutement et l’évolution de nos talents est un élément fondateur chez Squad, et c’est ce qui nous amène à compléter nos équipes. Nous bénéficions d’un projet d’entreprise fédérateur qui permet de travailler dans un groupe attractif qui œuvre au quotidien pour accroitre la cybersécurité des organisations européennes les plus sensibles. Nous rejoindre permet de vivre une expérience professionnelle unique et de travailler dans un groupe solide, soudé et soucieux d’offrir à ses équipes des conditions de travail de premier plan », commente dans un communiqué Lily Magagnin Directrice Marketing & Communication du Groupe Squad (cf. photo).