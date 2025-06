Le spécialiste européen de la gestion des infrastructures IT lance un outil d’aide à la décision en matière d’IT durable. Les clients de Jiliti, dont Groupama G2S, ont ainsi la possibilité de comparer gratuitement l’empreinte carbone de différentes architectures IT sur la base de critères spécifiques – neuf, reconditionné, mix énergétique, fréquence de renouvellement des équipements, types de transports, etc. – et d’orienter leur choix en connaissance de cause.

« Dans un contexte où le numérique pèse de plus en plus lourd dans l’empreinte environnementale des entreprises, il est essentiel de remettre la sobriété au cœur des décisions IT », déclare Benoît Mahieu, SVP On Premise Services chez Jiliti. « Cela passe par une démarche concrète, outillée et fondée sur des données fiables, qui permet d’objectiver les scénarios technologiques et de favoriser une prise de décision éclairée. »

Le comparateur carbone de Jiliti a été créé en collaboration avec le cabinet de conseil Altopi. Sa conception s’appuie sur plusieurs bases de données, dont celle de l’Ademe, et sur le protocole GHG (greenhouse gas).