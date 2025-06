Barracuda étend son portefeuille avec un nouveau service pour aider les entreprises à gérer les failles de sécurité. Managed Vulnerability Security est une offre entièrement gérée. Elle s’appuie techniquement sur la solution InsightVM de Rapid7 et bénéficie des conseils d’analyse des experts du centre opérationnel de sécurité (SOC) mondial de Barracuda pour atténuer les risques.

À partir d’un scan, le service détecte les faiblesses sur les terminaux, serveurs, pares-feux et autres systèmes adressables par IP. Il fournit ensuite des rapports contextuels en détaillant les failles détectées, un « Top 25 » des mesures correctives par score de risque et un plan de remédiation. Un fois configuré, le service réside et fonctionne sur le réseau du client, sans impacter ses performances.

« Le nouveau service Barracuda Managed Vulnerability Security est une solution simple et efficace pour identifier les vulnérabilités dans les environnements de nos clients », témoigne dans un communiqué Dominik Meier, CTO chez Vistasys AG. « Il suffit d’enregistrer les équipements pour l’analyse, et l’équipe SOC de Barracuda s’occupe du reste. Elle réalise le scan et fournit un rapport clair avec des recommandations concrètes, ce qui renforce la sécurité de nos clients tout en gagnant du temps. »

Le service est vendu exclusivement par l’intermédiaire des revendeurs et des MSP Barracuda. Il peut être déployé seul ou intégré à la solution de détection et réponse étendues Barracuda Managed XDR. Il vient également enrichir BarracudaOne, la plateforme unifiée et centralisée regroupant les différentes solutions de l’éditeur.