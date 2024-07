Le bostonien Rapid7 va acquérir Noetic Cyber, une start-up spécialisée dans la gestion de la surface d’attaque des biens cybernétiques (CAASM).

Rapid7 espère ainsi offrir « une visibilité plus complète de l’environnement d’un client, en donnant de la visibilité sur ses actifs internes et externes, sur site et dans le cloud », selon Corey Thomas, le PDG de Rapid7.

Il s’agit de la 13ème acquisition de Rapid7 en 25 ans. La dernière en date était celle de Minerva Labs en 2023, et de sa plateforme de détection et de réponse gérée (MDR), pour un montant de 38 millions de dollars.

Fondée en 2019, la jeune pousse Noetic Cyber a levé près de 20 millions de dollars de financement au total, dont 15 millions de dollars en 2021 à l’occasion d’un tour de table mené par Energy Impact Partners. Son rachat par Rapid7 devrait être finalisé en septembre prochain. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Rapid7 serait sous pression pour se faire acquérir à son tour. D’après le Wall Street Journal, l’investisseur activiste Jana Partners a annoncé une prise de participation importante dans Rapid7 et souhaiterait que la société d’investissement Cannae Holdings s’implique pour racheter Rapid7.