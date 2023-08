L’éditeur de solutions de sécurité basé à Boston annonce la suppression d’environ 18% de ses effectifs, soit quelque 470 personnes. Certaines des personnes concernées travaillent pour le fournisseur depuis plus de cinq ans, d’autres moins.

Des employé·e·s de Rapid7 spécialisé·e·s dans la vente, l’ingénierie, le support client, ou encore le recrutement, ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, tout en se disant désormais disponibles pour prendre un nouveau poste.

« 15 jours après avoir commencé mon nouvel emploi, je suis touchée par la restructuration de Rapid7 », écrit une responsable des ventes sur LinkedIn. « N’hésitez pas à me contacter si vous avez connaissance d’un poste correspondant à mon expérience ».

« Rapid7 a malheureusement licencié 18% de ses effectifs aujourd’hui et je fais partie des personnes touchées. La nouvelle est d’autant plus dure qu’il s’agit de mon deuxième licenciement en un an », poste Molly Spradling, en charge du recrutement au sein de l’entreprise depuis le mois de mars dernier.

Le PDG Corey Thomas argue que l’entreprise est confrontée à une inflation élevée aux États-Unis et craint une récession potentielle ainsi qu’une baisse de la demande d’outils numériques. Le fournisseur de solutions de cybersécurité a pourtant racheté Minerva Lab pour la somme de 38 millions de dollars au printemps dernier.

Pour rappel, Rapid7 compte environ 800 partenaires mondiaux de distribution, selon CRN.