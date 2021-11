Après une parenthèse virtuelle en 2020, Advens renoue avec le présentiel pour le Tech for Cyber, son événement annuel dédié à la sécurité opérationnelle. L’édition 2021 se tiendra l’après-midi du 1er décembre au Palais Brongniart de Paris. Pour l’entreprise de services spécialisée dans la cybersécurité, l’objectif de cet événement est de montrer à ses clients et prospects les technologies pertinentes sur leurs problématiques du moment.

En l’occurrence, les principales thématiques qui seront traitées cette année seront la protection des points de terminaison face à la menace des rançongiciels et l’adaptation des SOCs (centres de sécurité opérationnels) au Cloud. Pour cela, Advens a invité cinq marques partenaires qui animeront des ateliers dédiés : Cybereason, Rapid7, Microsoft, Palo Alto Networks et SentinelOne.

Les marques Cybereason et SentinelOne interviendront toutes deux sur les enjeux de protection des points de terminaison (EDR), mais avec chacune une approche différente. La première orientera son intervention sur la protection en temps de paix quand la seconde se focalisera sur la réponse à incident. Il y sera notamment question de quarantaine, de blocage, de ségrégation de réseau, etc. Rapid7 axera son atelier sur la prévention. La marque expliquera notamment quoi faire des résultats de scans de vulnérabilité et comment prioriser les interventions.

Palo Alto Networks et Microsoft s’inscriront dans la thématique de l’adaptation de la sécurité au Cloud. Il sera notamment question de Prisma Cloud, la solution CSPM (Cloud Security Posture Management) de Palo Alto Networks qui détecte les erreurs de configuration du cloud, et d’Azure Sentinel, la solution de collecte et de traitement de logs de Microsoft. Deux sujets clés du moment.

Advens attend une centaine de participants sur cet événement.