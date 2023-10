Proofpoint annonce un accord pour acquérir le spécialiste de la sécurité de la messagerie Tessian. La société basée à Londres propose une plateforme SaaS qui utilise l’apprentissage automatique et la modélisation de l’intelligence comportementale pour détecter et prévenir les menaces avancées dans les flux de messagerie entrants et sortants. Elle cible notamment les comportements à risque des utilisateurs, dont l’envoi de courriels aux mauvais destinataire et l’exfiltration de données.

« De manière bien trop récurrente, les erreurs humaines sur les courriels conduisent les entreprises à mettre en danger leurs propres données et celles de leurs clients, à enfreindre les réglementations du secteur et de protection des données ainsi qu’à perdre des éléments de propriété intellectuelle essentielle à leur activité », commente dans un communiqué Darren Lee, directeur de la division sécurité produits et services chez Proofpoint. « En associant l’efficacité de Proofpoint, ses ressources en termes de données et ses capacités de détection à la plateforme dynamique de détection de comportement de Tessian, nous pouvons fournir à nos clients une solution de défense et de protection instantanée de premier plan ».

L’offre de Tessian comprend les solutions Guardian pour la protection des données sensibles et les enjeux de conformité ; Enforcer pour la protection automatisée contre l’exfiltration de données ; et Defender pour l’alerte des utilisateurs sur les risques liés aux e-mails.

Proofpoint prévoit de les intégrer à son offre de prévention des pertes de données de messagerie après l’acquisition, dont la finalisation est prévue d’ici le début 2024. L’offre de Proofpoint propose déjà une intégration directe à Microsoft 365 et Google Workspace.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Tessian était valorisé 500 M$ après son dernier tour de table de 65 M$ en 2021. La société, qui a été fondée en 2013 mais renommée Tessian en 2018, a levé 133 M$ depuis sa création.