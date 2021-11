Créée en 2015, la jeune entreprise française Gatewatcher spécialisée dans l’étude des menaces réseau s’allie avec le spécialiste américain de la cybersécurité Proofpoint. Gatewatcher a lancé le mois dernier à l’occasion des assises de la sécurité sa nouvelle plateforme Aioniq de détection et de réponses aux menaces réseaux (NDR pour network Detection & Reponse).

Suite à cet accord, la plateforme Aioniq va intégrer les règles de sécurité ET Pro de Proofpoint, offrant aux entreprises clientes de Gatewatcher une visibilité accrue sur un large éventail de comportements réseau observés dans le monde entier ainsi que des capacités supérieures de détection et de réponse aux menaces réseau avancées.

Gatewatcher entend ainsi capitaliser sur l’expertise de Proofpoint pour aider ses clients à repérer toutes les cyberattaques en temps réel, dont les attaques par ransomware, en scannant leur réseau en permanence à la recherche d’activités suspectes ou malveillantes.

« La détection est un prérequis essentiel en matière de cyber résilience. Grâce à Proofpoint, nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients les technologies de détection les plus avancées couplées à une véritable intelligence de sécurité sur l’état de la menace actuelle », explique dans un communiqué Jacques de La Rivière, CEO de Gatewatcher.

« Les responsables sécurité gagnent en visibilité, autonomie et en capacité de réaction par un accès rapide aux derniers échantillons de logiciels malveillants du monde entier, notre engagement inébranlable à écrire et à tester des signatures de détection haute-fidélité pour minimiser les faux positifs et des mises à jour quotidiennes », ajoute Loïc Guézo, responsable en stratégie cyber chez Proofpoint pour l’Europe du Sud.