Le géant de la cybersécurité Proofpoint a annoncé jeudi l’acquisition de l’allemand Hornetsecurity, spécialiste de la protection de la messagerie et des solutions de sécurité pour Microsoft 365. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais est évalué à plus d’un milliard de dollars par CNBC, ce qui en fait la plus importante acquisition de l’histoire de Proofpoint.

Cette opération permet à Proofpoint de se renforcer en Europe mais aussi dans l’écosystème des fournisseurs de services gérés (MSP) et sur le segment des PME. Hornetsecurity fournit en effet des solutions à plus de 125 000 PME à travers l’Europe en s’appuyant sur un réseau de 12.000 partenaires et MSP.

Un positionnement très complémentaire de celui de Proofpoint, focalisé sur les grandes entreprises. Le groupe compte parmi ses clients 85% des entreprises du Fortune 100 et plus de la moitié des entreprises du Fortune 1000.

« Avec l’acquisition de Hornetsecurity, nous sommes ravis d’étendre notre plateforme de sécurité afin de mieux répondre aux besoins uniques des MSP et des PME », commente dans un communiqué Sumit Dhawan, PDG de Proofpoint (photo).

L’offre principale de Hornetsecurity est 365 Total Protection, une plateforme multi-tenant pour M365 combinant notamment des services de sécurité des messageries, de sauvegarde et de contrôle des accès. À travers une série d’acquisitions, notamment Vade et Altospam en France, Hornetsecurity voulait en faire une solution phare au niveau européen. L’ambition devient désormais mondiale, quitte à perdre au passage l’argument en faveur d’une cybersécurité souveraine. Pour rappel, Proofpoint a été acquise en 2021 pour 12,3 milliards de dollars par le fonds étasunien Thoma Bravo.

« Avec l’ampleur des risques centrés sur l’humain qui ne cesse de croître, rejoindre Proofpoint est une étape naturelle dans notre parcours visant à construire l’offre mondiale la plus solide de services de sécurité M365 », déclare Daniel Hofmann, fondateur et PDG de Hornetsecurity. « En nous unissant, nous pouvons aider les MSP du monde entier à protéger les personnes, les données et les opérations de leurs clients. »

L’intégration de Hornetsecurity apportera à Proofpoint 160 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) supplémentaires. Après la finalisation de l’opération, prévue au second semestre 2025, Daniel Hofmann continuera de diriger l’entreprise au sein de Proofpoint.

Proofpoint avait annoncé en fin d’année dernière qu’il envisageait un retour en bourse en 2026 et de mener plusieurs acquisitions de consolidation au préalable.