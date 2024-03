Malgré une levée de 28 millions d’euros en 2022, Vade renonce à poursuivre seul son aventure. Le spécialiste français de la protection de la messagerie a accepté d’être racheté par l’éditeur allemand de solutions de sécurité Hornetsecurity. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Les deux entreprises proposent des solutions complémentaires. Vade est reconnu pour sa technologie de filtrage de la messagerie, notamment dans l’univers Microsoft 365 avec sa solution Vade for M365. Spécialiste de la sécurité du cloud, Hornetsecurity propose plusieurs services supplémentaires pour Microsoft 365, notamment la sauvegarde, la gestion des autorisations, la formation automatisée à la sensibilisation à la sécurité et la validation des destinataires par l’IA.

« Nous sommes ravis d’accueillir Vade au sein d’Hornetsecurity. Cette transaction est une étape importante dans notre parcours pour construire le plus puissant fournisseur mondial de services de sécurité Microsoft 365. Bien que nous conservions et renforcions notre orientation paneuropéenne, nous sommes déterminés à investir davantage sur le marché français, en poursuivant la voie tracée par Vade au cours des dernières années », commente dans un communiqué Daniel Hofmann, directeur général d’Hornetsecurity (à droite sur la photo).

Avec l’intégration des 200 collaborateurs de Vade, les effectifs de Hornetsecurity dépassent les 600 employés. Le groupe allemand, en position de force sur son marché intérieur, fait une belle opération de consolidation européenne puisqu’il n’était pas implanté sur le marché français. Le groupe fait part de sa volonté de rapprocher et enrichir les deux offres cette année et de les rendre disponibles via le centre de données de Vade.

« Grâce au réseau de distribution solide et complet de Vade, les MSPs et les revendeurs seront en mesure de proposer des combinaisons de produits attrayantes sur le marché français, notamment le service complet 365 Total Protection qui couvre un large éventail de besoins d’une organisation en matière de sécurité, de gestion de la conformité et de protection des données dans le cadre de Microsoft 365 », précise-t-il dans son communiqué.

Georges Lotigier, le directeur général et cofondateur de Vade (à gauche sur la photo) abandonne ses fonctions exécutives mais intègre le conseil de surveillance d’Hornetsecurity.