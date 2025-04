L’éditeur allemand Hornetsecurity a annoncé lors du forum Incyber avoir conclu un accord définitif pour acquérir Altospam. La société bordelaise est connue pour sa solution SaaS Mailsafe qui assure un filtrage anti-spam et anti-virus externalisé pour la protection de la messagerie. Déjà en 2024, Hornetsecurity avait racheté Vade, un autre spécialiste français majeur du domaine. A titre de comparaison, Altospam réalisait 2,3 M€ de chiffre d’affaires en 2023 contre des revenus récurrents annualisés (ARR) de 40 M€ pour Vade.

Avec cette nouvelle acquisition, Hornetsecurity poursuit son active stratégie de croissance externe visant à bâtir un acteur phare européen des services de sécurité. Les technologies de filtrage d’Altospam et Vade viennent compléter sa plateforme 365 Total Protection, avec l’ambition d’en faire l’une des solutions de sécurité pour Microsoft 365 les plus complètes du marché. L’opération lui permet d’étendre à nouveau son expertise et sa présence en France. La société revendique 25 000 clients et une présence dans plus de 120 pays.

Lors du forum Incyber, Altospam a également signé un accord de partenariat avec Docaposte lui permettant d’être référencé dans son Pack cyber, visant à proposer une protection complète aux entreprises, collectivités et établissements de santé.

« Dans le cadre de notre approche paneuropéenne, nous veillons à ce que les données de nos clients restent dans les frontières de leurs pays respectifs, préservant ainsi la souveraineté, la sécurité et la confidentialité des données », a tenu à rappeler dans un communiqué Daniel Hofmann, PDG de Hornetsecurity.