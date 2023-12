L’éditeur américain de solutions de cybersécurité Proofpoint poursuit son entreprise de développement auprès des PME françaises. Il s’associe à TD Synnex France, la filiale du numéro un mondial de la distribution, pour étendre la portée auprès des partenaires de sa solution dédiée Proofpoint Essentials. La plateforme SaaS propose des fonctions de détection des courriers indésirables et de phishing, d’analyses dynamique d’URL et de pièces-jointes, de protection des comptes sur les réseaux sociaux, de chiffrement et de prévention de pertes de données, ainsi que de modules de formation et sensibilisation à la cybersécurité.

« Nous sommes honorés de collaborer avec Proofpoint pour offrir aux petites et moyennes entreprises désireuses de tirer parti de la technologie cloud, une protection de cybersécurité de premier ordre », commente dans un communiqué Mathilde Bluteau, vice-présidente Advanced Solutions chez TD SYNNEX. « Proofpoint Essentials utilise la même technologie de détection alimentée par l’IA qui sécurise certaines des plus grandes organisations du monde pour arrêter les menaces ciblant les petites entreprises, y compris le spam, le phishing, la compromission de la messagerie en entreprise (BEC), les courriels d’imposteurs, les ransomwares et les malwares. »

« Proofpoint intègre une vision centrée sur l’humain dans sa plateforme Essentials afin d’identifier facilement les utilisateurs vulnérables et de créer une approche de sécurité sur-mesure pour protéger au mieux chaque employé, sur de multiples plateformes cloud », ajoute Rick Yates, Directeur, Cloud & MSP EMEA chez Proofpoint. « Cette collaboration élargie avec TD Synnex offre une protection de cybersécurité professionnelle qui répond aux besoins des petites et moyennes entreprises confrontées à l’évolution rapide du paysage des menaces et renforce l’engagement de Proofpoint envers son réseau de distribution en France. »

La solution intègre donc le portfolio Advanced Solutions de TD Synnex. L’équipe de la nouvelle BU cybersécurité aura en charge le développement commercial avant-vente et l’assistance technique des partenaires revendeurs.