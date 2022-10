Près de trois ans après sa levée de fonds de 16 M$, le Français Powell Software est en passe de franchir le cap des 10 M€ d’ARR (annual recurring revenue ou revenu annuel récurrent) sur son exercice 2023 qui s’achève en juin prochain. Éditeur de solutions de digital workplace (espace numérique de travail) qui viennent en surcouche de Microsoft 365, Powell a su conserver jusqu’à aujourd’hui une croissance régulière, de l’ordre de 30% par an.

Une progression qu’il doit d’abord à la constance de ses efforts de R&D pour nourrir son produit. À l’origine, celui-ci reposait sur Sharepoint et avait vocation à construire des portails d’entreprises afin d’informer et d’engager les salariés. En 2021, il s’est étoffé avec un outil de gouvernance pour Teams baptisé Powell Teams. Depuis son lancement, ce dernier a déjà convaincu 80 clients. Mieux, il lui amène de nouveaux partenaires plus tournés vers la collaboration.

Plus récemment, Powell s’est encore enrichi d’un outil d’engagement des salariés (Employee Advocacy) et d’une solution de machine à café virtuelle (Flex Desk) pour mieux créer du lien dans les environnements de travail hybride.

Autre facteur de succès, son internationalisation et l’attention portée à la fidélisation des clients. Aujourd’hui, Powell est implanté aux USA, en Australie et en Allemagne. Ainsi, plus de la moitié de ses 440 clients sont désormais étrangers. Et l’entreprise revendique un taux d’attrition inférieur à 10%.

Enfin, le renouveau de Sharepoint avec Viva a également contribué à relancer sa solution Intranet avec un succès notable dans le secteur public et les collectivités locales. Des clients qui apprécient d’avoir leurs données Powell sur leurs propres infrastructures.

France Ce dynamisme commercial et sa capacité d’innovation lui ont valu le prix du partenaire de l’année Microsoft dans la catégorie Modern Workplace en juillet dernier.

Dans les prochaines semaines, l’éditeur présidé par Jean-Pierre Vimard (photo) entend capitaliser sur sa solution de gouvernance Powell Teams, en la lançant à l’international et en faisant la promotion de Power Teams Health Check, une offre d’essai gratuit de Powell teams pendant 14 jours accompagné de deux séances de travail avec ses experts.