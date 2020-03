Cloudiway fait évoluer son offre lancée en février 2019 permettant de mener à bien sa migration vers Microsoft Teams en s’appuyant sur une solution robuste et intuitive. Cette offre permet de réaliser en toute sécurité l’intégralité du processus de migration Microsoft Teams.

La migration des utilisateurs est simplifiée et l’équipe en charge de ce projet peut suivre l’intégralité du processus et son avancement en temps réel depuis une interface unique. À travers cette approche industrielle, Cloudiway affirme sa position de leader mondial sur ce marché et se positionne en partenaire des entreprises et des ESN qui doivent réaliser des migrations d’envergure (de plusieurs centaines à plusieurs milliers de postes).

Christophe Margaine chez Cloudiway « La généralisation de Microsoft Teams au sein des entreprises et notamment des grands comptes est une tendance en forte accélération qui va continuer de se développer. Migrer vers cet environnement est donc une opération stratégique qui doit être menée avec succès pour ne pas paralyser les collaborateurs et leur permettre d’utiliser rapidement Microsoft Teams tout en conservant leurs données. Notre solution offre toutes les garanties pour mener à bien ces projets. D’ores et déjà, nous avons mené avec succès de nombreux projets dont 1 récemment qui concerne plus de 8 000 Teams. »

Outil sécurisé, rapide et efficace pour tous les besoins de migration, la solution de migration Teams de Cloudiway aide les entreprises à effectuer des migrations techniques via une interface SaaS simple. Par conséquent, les migrations Teams ne nécessitent aucune installation de logiciel et peuvent être effectuées rapidement.

Quelques caractéristiques de la solution de Migration vers Microsoft Teams :

Audit, création et renommage des Teams

Gérer et migrer tous les contenus Teams, Group et SharePoint

Migration des canaux, emails, fichiers, conversations, tabs, OneNote, paramètres…

On notera aussi qu’il est possible de migrer des outils collaboratifs comme Google Team Drives ou Slack vers Teams et donc de rationaliser les points de communication et d’accroitre la productivité des équipes.

Enfin, des prestations de conseil viennent compléter la solution et permettent de s’appuyer sur l’accompagnement d’un consultant expert lors de la mise en place du projet de migration vers Microsoft Teams.

À propos de Cloudiway : https://cloudiway.com