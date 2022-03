Certifié Microsoft Gold Collaboration & Content, Experteam bénéficie de fortes compétences en matière de conception et de déploiement de projets de grande envergure liés aux solutions Microsoft 365, notamment autour des environnements SharePoint et Teams. Dans ce contexte, pour permettre à ses clients d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans leurs développements SharePoint en toute simplicité, Experteam s’est rapproché de Mozzaik365.

Mozzaik365 édite une solution qui permet d’optimiser les usages de Microsoft365 et de mettre en place des plateformes collaboratives dans l’environnement Microsoft de ses clients. La solution prend la forme d’une extension de SharePoint et de Teams. Elle offre de nouvelles fonctionnalités de communication interne, collaboration et gestion de la connaissance et ce, sans aucun développement additionnel. Mettre en place un trombinoscope ou encore déployer des outils de recherche avancés dans SharePoint et Teams devient alors une simple formalité qui peut être mise en place en moins d’une journée.

À travers cet accord, les clients d’Experteam et de Mozzaik365 pourront ainsi accéder à une offre unique qui associe technologie éprouvée, conseil, accompagnement, intégration et transfert de compétences. Ils seront capables d’exploiter au mieux leur environnement SharePoint et Teams et de faire évoluer leurs interfaces en totale autonomie en fonction de leurs besoins.

Christophe CHARPENTIER, Directeur technique chez Experteam : « À l’heure où le partage de l’information et la collaboration sont devenus des enjeux majeurs de la performance des organisations, le challenge consiste souvent à optimiser le développement et le coût de plateformes de communication fonctionnelles, personnalisables et intuitives. SharePoint ne fait pas exception. Notre partenariat avec Mozzaik365 va nous permettre de créer de la valeur pour nos clients en leur proposant une bibliothèque de composants prêts à l’emploi et directement intégrables dans SharePoint et Teams. »

Forts de leur alliance, Experteam et Mozzaik365 ambitionnent donc de devenir des partenaires de référence pour tous les clients qui utilisent au quotidien SharePoint pour la conception de leurs portails intranet et autres solutions collaboratives. Pour rendre cette offre accessible au plus grand nombre, Experteam & Mozzaik365 proposent d’ores et déjà un starter pack qui comprend un ensemble de composants de base et leur intégration pour permettre à leur clients de lancer rapidement leurs projets.

Enfin, au-delà de leur collaboration autour de SharePoint, Experteam et Mozzaik365 étendent leur collaboration sur la solution Viva de Microsoft en proposant une plateforme totalement intégrée dans Teams.