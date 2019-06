C’est une surprise. Si l’on sait généralement que les développeurs utilisent très majoritairement la plateforme AWS – c’est le cas de 67% d’entre eux- on s’attend moins à ce que Google Cloud devance Microsoft avec 28% d’utilisateurs, contre 21% pour Azure. On trouve ensuite Heroku, la plateforme de développement de Salesforce (14%), Red Hat OpenShift (3%), Cloud Foundry (2%), Rackspace et IBM Softlayer étant cités comme plateformes adoptées par 1% des répondants. Ces chiffres ressortent d’une enquête en ligne réalisée par le fournisseur d’outils de développement JetBrains auprès d’un échantillon de 6.993 répondants dans le monde.

La popularité de la Google Cloud Platform est liée à l’utilisation de Kubernetes, l’outil d’orchestration développé par la filiale d’Alphabet. En effet, 41% de ses utilisateurs se servent de la plateforme. JetBrains note que 29% des développeurs utilisent Kubernetes (13% de croissance en deux ans), auxquels on peut ajouter 6% d’utilisateurs d’Amazon EKS (Elastic Container Service pour Kubernetes). Les autres plateformes d’Amazon, ECS et Fargate, totalisent 13% d’utilisateurs, devant Docker Swarm (10%), Mesos/DC OS (2%), les autres se partagent les 4% restants. En effet, il ressort de l’étude que 50% des développeurs du panel n’utilisent aucun outil d’orchestration des conteneurs.

Dans le peloton des systèmes d’exploitation, Windows figure en tête avec un taux d’adoption de 57%, devançant macOS (49%) et Unix/Linux (48%). Côté développement mobile, Android est cité dans 83% des cas contre 59% pour iOS.

Concernant les langages de programmation les plus utilisés, on trouve en tête JavaScript (40%), l’emportant sur Java (34%), Python (27%), HTML/CSS (23%), SQL (19%), PHP (18%), C# (15%), TypeScript (9%), C++ (9%) et Shell (7%).

Enfin, en matière de gestionnaires collaboratifs de code source, GitHub l’emporte de loin (73%) devant GitLab (36%) et Bitbucket (26%).