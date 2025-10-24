Dix ans après sa création, la scale-up française Platform.sh annonce avoir adopté le nom Upsun. Ce changement de nom, officialisé le 23 septembre 2025, marque « une évolution nécessaire » selon son cofondateur et CEO Frédéric Plais. « Platform.sh reflétait bien nos débuts : une plateforme pour héberger et déployer des sites web et des applications Web. Mais en quelques années, nous sommes devenus bien plus qu’une “platform”. Nous accompagnons aujourd’hui les entreprises sur l’ensemble du cycle de vie de leurs applications — automatisation, performance, IA, souveraineté, scalabilité mondiale… Ce nom ne rendait plus justice ni à ce que l’on fait, ni à ce vers quoi on va. »

Seul acteur européen référencé dans le Quadrant magique Gartner des “Cloud Application Platforms” (plateformes d’applications cloud), Upsun permet aux équipes de développement de concevoir, tester, déployer et faire évoluer leurs applications sans se soucier de l’infrastructure sous-jacente. La plateforme prend en charge toute la « plomberie » du cloud – provisionnement, sécurité, scalabilité, supervision, conformité – et laisse aux développeurs la seule responsabilité du code.

Ce rebranding n’est pas seulement une opération cosmétique. Il s’imposait pour trois raisons, explique Frédéric Plais : « d’abord parce que Platform.sh était devenu trop restrictif pour un acteur autrefois cantonné aux application Web et désormais présent sur tous les types d’applications – avec un large éventail de langages supportés : PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Rust, etc. – ; ensuite pour gagner en lisibilité et en différenciation – le nom était jugé trop générique, difficilement mémorisable et parfois confondu avec d’autres acteurs – ; enfin pour mieux incarner la projection internationale et l’énergie de l’entreprise. « Upsun exprime mieux notre ambition : aller plus haut, plus vite, avec moins de friction pour les équipes tech. “Up”, c’est la disponibilité continue ; “Sun”, c’est notre support mondial 24/7 », résume-t-il.

Le changement de nom coïncide également avec une nouvelle version majeure de la plateforme, enrichie de fonctionnalités d’automatisation, d’autoscaling avancé, de déploiement sans arrêt sur les applications de type Blue Green, et d’intégration avec les assistants de codage (Copilot, Cursor, Windsurf, Claude, etc.).

Dans la foulée de ce changement, Upsun a annoncé un partenariat stratégique avec Edgee, jeune pousse française spécialisée dans l’analytique à la périphérie du réseau. Objectif : transformer la manière dont les données utilisateurs sont collectées et analysées, en les traitant directement depuis l’edge plutôt que dans le navigateur.

Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent exploiter qu’environ 40 % de leur trafic réel en raison des bloqueurs de publicité, des refus de cookies et des limites imposées par certains navigateurs, constate Frédéric Plais. La technologie d’Edgee permet de remonter 100 % des interactions, de façon anonymisée et conforme au RGPD, tout en préservant les performances. Elle s’intègre nativement à Upsun : « L’activation se fait en un clic », précise Frédéric Plais. Ensemble, les deux partenaires offrent une solution complète et souveraine pour l’analyse des parcours utilisateurs.

Basée à Paris et installé à San Francisco, Upsun emploie environ 300 collaborateurs, compte 6 000 clients et 16 000 développeurs utilisateurs, et affiche un revenu récurrent annuel qui vient de dépasser les 50 millions de dollars. Rentable depuis 2024, la société revendique son ancrage européen et son engagement en faveur de la souveraineté numérique, notamment via son partenariat de longue date avec OVHcloud.

Upsun ambitionne désormais de doubler de taille dans les prochaines années et de s’imposer parmi les leaders mondiaux des plateformes d’applications cloud, un marché estimé à 100 milliards de dollars aujourd’hui et qui devrait tangenter les 600 milliards à l’horizon 2034 selon Gartner. L’entreprise s’appuie sur un réseau de plus de 450 agences et ESN partenaires dans le monde, dont de nombreux acteurs français – tels que Almavia CX, Degetel, Klee Group, Niji, Open, Smile, SQLI, Synolia, Talan – qu’elle fédère autour d’un programme de certification.