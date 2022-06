Spécialisée dans la gestion de flottes de sites et applications web, l’entreprise parisienne Platform.sh vient de lever 140 M$ en série D. Le tour de table a été mené par Digital+ Partners (Munich), Morgan Stanley Expansion Capital (San Francisco), Revaia (Paris), avec la participation des fonds existants (BGV, Eurazeo, Hi Inov et Partech). De quoi permettre à la scale-up créée en 2015 par Frédéric Plais, Ori Pekelman et Damien Tournoud d’accélérer sa croissance à l’international, en poursuivant ses recrutements et sa politique d’acquisitions.

Déjà présente en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, Platform.sh emploie 340 collaborateurs et revendique 5 500 clients internationaux et 40 M$ de revenus récurrents annualisés (ARR) en 2021. Sa solution permet aux grandes entreprises qui gèrent des centaines voir des milliers de sites web, de consolider et d’automatiser leur gestion sur une seule plateforme, en laissant un large choix sur les technologies de langages de programmation, de frameworks et de plateformes de publication.

Sa plateforme peut en outre réaliser à la volée des clones des environnements de pré-production, permettant de sécuriser les développements, d’itérer plus rapidement, d’améliorer la productivité et les dépenses liées au cloud. L’entreprise met aussi en avant la densité de serveurs de sa plateforme, aidant ainsi ses clients à réduire leur empreinte carbone. Une approche qui a séduit de grandes entreprises comme Adobe ou Nestlé et des institutions comme l’Unicef.

« Depuis nos débuts, nous avions comme objectif de simplifier l’expérience des développeurs web et aujourd’hui, notre approche a inspiré de nombreuses marques à dimension internationale », commente le Co-fondateur et CEO Frédéric Plais dans un communiqué. « Grâce à ce tour de table, nous allons pouvoir accélérer notre développement, et permettre à l’ensemble des développeurs d’accéder à notre technologie. »