La société parisienne Platform.sh est récompensée de deux médailles d’or par EcoVadis et Greenly pour ses réalisations en matière de RSE.

Le fournisseur de PaaS a réduit ses émissions de carbone de 6% en un an, en utilisant 12 fois moins de puissance de calcul (CPU) que des méthodes d’hébergement traditionnelles. Platform.sh indique encourager des dispositifs basés sur la localisation pour permettre à ses clients de choisir des régions alimentées par des sources d’énergie renouvelables. Dans le cadre de sa nouvelle offre Upsun, il propose une réduction de 3% sur l’usage des ressources pour les projets déployés dans des régions à faible émission de carbone.

En mai dernier, la scale-up créée en 2015 par Frédéric Plais, Ori Pekelman et Damien Tournoud a fourni à chacun de ses clients un rapport détaillé de leur empreinte carbone cloud pour l’année 2023. « Ces rapports permettent aux entreprises de suivre leurs émissions cloud dans le cadre de la directive européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD) et de prendre des décisions de déploiement plus écologiques et éclairées ».

« Un bilan carbone complet se compose de trois catégories d’émissions : directes, indirectes liées à l’énergie, et autres émissions indirectes », précise Sabrina Helal, cheffe de produit chez Platform.sh, dans un communiqué. « Avec notre rapport, nous mettons en lumière le troisième volet, souvent négligé mais crucial. Cette information est un véritable levier de transformation pour nos clients. Plus qu’une simple mesure : c’est un outil stratégique qui permet à nos clients de prendre des décisions éclairées, d’optimiser leur infrastructure cloud et de s’engager concrètement dans une démarche de durabilité numérique.

L’audit mené par Greenly et EcoVadis a pris en compte des objectifs quantifiés de réduction des émissions, l’impact des plans d’action, la formation des employé·e·s et la conformité aux normes SBTi.